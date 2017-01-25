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Представник ОБСЄ розкритикувала ситуацію зі свободою слова в Криму, і в Донбасі

25 січня в 03:45

За даними Міятович, в регіоні погіршується ситуація зі свободою висловлювань, ЗМІ та безпекою журналістів.

Дуня Миятович
Міятович розкритикувала окупаційні влади в Донбасі і Криму
Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович засудила триваюче погіршення свободи висловлювань, свободи ЗМІ та безпеки журналістів в окупованому Криму та в Донбасі.

Представник організації закликає українську владу активізувати зусилля для запобігання безкарності за злочини, скоєні проти журналістів.

У своїй заяві Міятович зазначила, що 19 січня голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Ертурул Апакан у своєму зверненні до постійної ради ОБСЄ у Відні серед багатьох питань зазначив подальше обмеження свободи слова і свободи ЗМІ в районах, які не контролюються урядом України.

Зокрема, він звернув увагу на заборону понад 350 веб-сайтів, а також обмеження доступу до українських ЗМІ на території ОРДЛО.

Міятович висловила стурбованість зростанням загроз і залякування працівників ЗМІ, а також арешт блогерів Едуарда Неделяева і Геннадія Беницього бойовиками "ЛНР".

За її словами, ситуація зі свободою слова погіршується також і в окупованому Криму, де переслідуванню піддається кримський журналіст Миколи Семеня, який працював у виданні "Крим.Реалії".

20 січня окупаційна влада звинуватила його в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Російської Федерації", внаслідок чого йому загрожує 5 років позбавлення волі.

"Я знову закликаю всіх тих, хто несе відповідальність за закон і порядок в цих районах, припинити знищення свободи ЗМІ і зробити все можливе, щоб забезпечити безпеку журналістів", - додала вона.

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Як повідомлялося, 12 січня в Криму затримали активіста Українського культурного центру.

За матеріалами: УНІАН
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Теги Свобода ЗМІ Крим журналісти ОБСЄ Україна безпека обмеження праця Донбас Росія порушення публічна
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