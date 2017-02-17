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Представник ОБСЄ провів зустріч із ватажками "ЛНДР"

17 лютого в 21:23

Захарченко і Плотницький погодилися з необхідністю виконання Мінських угод.

Хуг ОБСЕ
Хуг провів переговори з лідерами бойовиків
Заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг провів зустріч із ватажками терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченко та Ігорем Плотницьким, повідомляє прес-служба ПММ ОБСЄ в Twitter.

За словами Хуга, Захарченко і Плотницький погодилися, що "цивільне населення – передусім, тому час прислухатися до цього і припинити бойові дії і відвести озброєння".

В СММ заявили, що ватажки "ЛДНР" "підкреслили необхідність проведення Мінських угод".

"СММ тут для того, щоб допомогти ... СММ завжди готова сприяти діалогу з усіма, хто готовий до обговорення та вирішення цього конфлікту мирним шляхом", - повідомила Місія.

В Місії зазначили, що будуть продовжувати спостерігати й об'єктивно звітувати про ситуацію на лінії зіткнення (ЛЗ), однак вимагають безперешкодного доступу з обох сторін ЛЗ.


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Сьогодні, 17 лютого, ватажок терористичної організації "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що терористи можуть захопити підконтрольні Україні райони Донбасу військовим шляхом.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Захарченко ОБСЄ ДНР час озброєння міст терорист дії
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