Правоохоронці затримали банду торговців зброєю з АТО

У злочинців виявили автомат Калашникова, три гвинтівки Мосіна та два гранатомети.

Співробітники СБУ спільно з прокуратурою затримали групу злочинців, які продавали у кількох областях України зброя та боєприпаси, вивезені із зони АТО.

Згідно з повідомленням прес-служби СБУ, оперативники Одеського управління СБ України затримали одного з учасників угруповання при спробі продажу автомата Калашникова з патронами.

У ході одночасних обшуків за місцем проживання зловмисників у Одесі, Хмельницькому та Чернівцях правоохоронці виявили великий арсенал зброї та боєприпасів, викрадених з військових арсеналів. Співробітники спецслужби вилучили автомат Калашникова, три гвинтівки Мосіна, два гранатомети РПГ-18, пістолет-автомат "РАК", гвинтівку з маркуванням "ММГ ВМ", гвинтівка калібру 32 мм., по два пістолети Макарова та "ТТ", пістолет "Форт-12 М" з глушником, пістолет-кулемет "РМ-63 ЯАК", - йдеться в повідомленні.

Злочинці також зберігали десять гранат до підствольного гранатомету "ВОГ-25", гранату РГД-5 та дві "РГО", кілька тротилових шашок, чотири сигнальних міни та майже п'ять тисяч патронів різного калібру, тощо. За місцем проживання одного з фігурантів правоохоронці вилучили також оборужования для виготовлення боєприпасів.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 263-1 і ст. 263 КК України. П'ятьом затриманим повідомили про підозру.

У червні минулого року видання Der Spiegel писало, що контрабандисти почали масово вивозити зброю із зони АТО. Зазначалося, що украинские військові і поліція знаходять все нові схованки з арсеналом, а в прилеглій області Росії зросла кількість злочинів із застосуванням зброї.