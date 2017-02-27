Правоохоронці спілкуються з Рубаном з приводу його нелегальної поїздки до ОРДЛО разом з Савченко

СБУ може скасувати дозвіл Рубана на перетин лінії розмежування.

СБУ зацікавилося поїздкою Рубана і Савченко у Донецьк

Співробітникипроводять опитування керівника ГО "Офіцерський корпус", Володимира Рубана, у зв'язку з фактом порушення ним встановленого порядку перетину лінії розмежування в зоні АТО, повідомила представник СБУ Олена Гітлянська.

За її словами, в даний час вивчається питання щодо можливого скасування дозволу Рубана на перетин лінії зіткнення.

Гітлянська також підкреслила, що про затримання Рубана мови не йде.

Як заявила представник СБУ журналістам, народний депутат України Надія Савченко також запрошена на допит, в тому числі – і з даного приводу.

Раніше повідомлялося, що депутат Верховної Ради Надія Савченко і керівник "Офіцерського корпусу" Володимир Рубан 24 лютого, приїхали в окупований Донецьк з наміром відвідати українських заручників.

Напередодні повідомлялося, що СБУ має намір в найближчі дні допитати позафракційного народного депутата Надію Савченко у зв'язку з її поїздкою в окупований Донецьк і зустріччю з керівництвом терористичної організації "ДНР".