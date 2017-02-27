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Правоохоронці спілкуються з Рубаном з приводу його нелегальної поїздки до ОРДЛО разом з Савченко

27 лютого в 13:30

СБУ може скасувати дозвіл Рубана на перетин лінії розмежування.

 

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СБУ зацікавилося поїздкою Рубана і Савченко у Донецьк
Співробітники СБУ проводять опитування керівника ГО "Офіцерський корпус", Володимира Рубана, у зв'язку з фактом порушення ним встановленого порядку перетину лінії розмежування в зоні АТО, повідомила представник СБУ Олена Гітлянська.

За її словами, в даний час вивчається питання щодо можливого скасування дозволу Рубана на перетин лінії зіткнення.

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Гітлянська також підкреслила, що про затримання Рубана мови не йде.

Як заявила представник СБУ журналістам, народний депутат України Надія Савченко також запрошена на допит, в тому числі – і з даного приводу.

Раніше повідомлялося, що депутат Верховної Ради Надія Савченко і керівник "Офіцерського корпусу" Володимир Рубан 24 лютого, приїхали в окупований Донецьк з наміром відвідати українських заручників.

Напередодні повідомлялося, що СБУ має намір в найближчі дні допитати позафракційного народного депутата Надію Савченко у зв'язку з її поїздкою в окупований Донецьк і зустріччю з керівництвом терористичної організації "ДНР".

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , DT.UA ,
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Теги Рубан СБУ Савченко
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