Працівників "Кримського титану" звільняють за нібито співпрацю з СБУ - розвідка

У ФСБ РФ масові протиправні звільнення пояснюють "шпигунством співробітників заводу на користь України".

Звільненим працівникам заводу не дають часу на пошук нової роботи і не дозволяють забрати робочий одяг

В анексованому Росієючерез дефіцит бюджету масово скорочують працівників установ півострова. При цьому звільнених звинувачують у нібито співпраці з СБУ, повідомляє прес-служба Головного Управління Розвідки Міністерства оборони України.

"Адміністрацією заводу "Кримський титан" (Армянськ) проводиться звільнення громадян України з порушенням вимог чинного законодавства без надання строків для пошуку нового місця роботи. В якості виправдання протиправних дій співробітники ФСБ РФ поширюють інформацію про можливу причетність вищевказаних громадян до спеціальних служб України", - йдеться в повідомленні прес-служби ГУР МОУ.

За словами очевидців звільнень, більшу частину співробітників підприємства звільнили ще до нового року.

"Це виглядало жахливо. Людям не дали забрати робочий одяг. Обмежили пересування. Конвой з поліції і ФСБ. Видали гроші, документи, посадили в два автобуса і вивезли за кордон", - зазначив один з них.

Тим не менш, незважаючи на масові звільнення кримчан, "громадянам ЛДНР", які приїхали з непідконтрольних Україні територій, пропонують особливі преференції при працевлаштуванні на півострові. Так, наприклад, зарплата приїжджих не оподатковується. І їм не потрібно реєструватися через 60 днів перебування в Криму.