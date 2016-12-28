Працівникам прокуратури підвищать зарплату до 15 – 18 тисяч гривень на місяць

Луценко пояснив: підвищують зарплату, тому що прокуратура працює ефективно.

Прокурорам значно підвищать зарплату Андрій Товстиженко, DT.UA

Зарплату працівників прокуратури в 2017 році планується підвищити з нинішніх 8 – 11 тис. гривень на місяць до 15 – 18 тисяч гривень на місяць в залежності від так званої вислуги років.

Також прокурорським працівникам підвищать і щомісячну компенсацію за оренду житла. Ця компенсація виплачується як премія, зараз вона становить 2,5 тисячі гривень у місяць, а буде – 4 тис. гривень на місяць, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час робочої поїздки в Донецьку область, інформує прес-служба Генпрокуратури.

Лценко зазначив, що підвищення зарплати стало можливим в першу чергу завдяки підтримці президента і Верховної Ради, які побачили, що прокуратура дає результат і діє ефективно".

Нагадаємо, що прийнятий Верховною Радою України держбюджет на 2017 рік передбачає підвищення мінімальної зарплати в країні до 3,2 тис. грн.