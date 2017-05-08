Повноцінне водопостачання Авдіївки відновлено

Донецька фільтрувальна станція знову запрацювала, повідомили у ДСНС.

В Авдіївку знову надходить вода з ДФС Міністерство оборони України

Після відновлення роботи Донецької фільтрувальної станції водопостачанняздійснюється у штатному режимі, повідомили в ДСНС України.

"Станом на 7 год. 8 травня роботу Донецької фільтрувальної станції відновлено. Водопостачання до м. Авдіївка здійснюється в штатному режимі.", - наголошується в повідомленні ДСНС.

Енергопостачання Авдіївки та Донецької фільтрувальної станції регулярно порушується через обстріли бойовиків. 2 травня голова Донецької ВГА Павло Жебрівський повідомив, що Донецька фільтрувальна станція знову залишилася без електропостачання.

6 травня у МінВОТ повідомили, що електропостачання Авдіївки буде здійснюватися по новій лінії електропередач, яку запустять 9 травня.