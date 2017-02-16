Повернути Донбас можна тільки дипломатичним шляхом - Порошенко

Блокуючи ОРДЛО, активісти блокують всю Україну, вважає президент.

Порошенко готовий боротися за майбутнє Донбасу за столом переговорів Сайт президента України

Тимчасово непідконтрольні Україні території Донбасу повинні бути повернені тільки шляхом політико-дипломатичного врегулювання збройного конфлікту на сході країни, вважає президент України Петро

"Є тверда моя позиція, позиція нашої команди, що виключно політико-дипломатичним шляхом ми повинні повернути ці території України, і абсолютно помилкова думка політиканів, які говорять, що потрібно відрізати цю територію і де-факто подарувати її. Ще раз підкреслюю і нагадую свої слова: не ви ці землі збирали і не вам їх відрізати", - заявив Порошенко під час засідання Ради національної безпеки і оборони.

Коментуючи ситуацію навколо блокади окремих територій Донецької та Луганської областей, президент підкреслив, що "вони (учасники блокади – ред.) блокують не ОРДО і ОРЛО, вони блокують Україну і нашу боротьбу за територіальну цілісність".

Нагадаємо, що 16 грудня бійці добровольчих батальйонів заявили, що якщо протягом семи днів всі українські військовополонені не будуть звільнені терористами, добровольці почнуть тотальну блокаду окупованих територій.

26 грудня добровольці оголосили про блокаду. Колишній в. о. керівника штабу батальйону "Айдар" Валентин Лихоліт пообіцяв не пропускати метал, вугілля, деревину і промислові партії алкоголю і сигарет.

25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк, заблокували гілку залізниці Луганськ – Лисичанськ - Попасна на ділянці Гірське - Золоте для припинення торгівлі з окупованими районами Донецької і Луганської областей.

На наступний день прокуратура відкрила щодо учасників блокади кримінальне провадження за ч. 1 ст. 279 Кримінального кодексу України (блокування транспортних комунікацій).

2 лютого близько 50 осіб з допомогою автомобілів перекрили залізничний переїзд в Бахмуті Донецької області, а через тиждень – заблокували переїзд Ясинувата-Костянтинівка на станції Фенольна.