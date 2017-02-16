Топ Новини
<
>

Повернути Донбас можна тільки дипломатичним шляхом - Порошенко

16 лютого в 16:15

Блокуючи ОРДЛО, активісти блокують всю Україну, вважає президент.

Порошенко1_20
Порошенко готовий боротися за майбутнє Донбасу за столом переговорів
Сайт президента України
Тимчасово непідконтрольні Україні території Донбасу повинні бути повернені тільки шляхом політико-дипломатичного врегулювання збройного конфлікту на сході країни, вважає президент України Петро Порошенко.

"Є тверда моя позиція, позиція нашої команди, що виключно політико-дипломатичним шляхом ми повинні повернути ці території України, і абсолютно помилкова думка політиканів, які говорять, що потрібно відрізати цю територію і де-факто подарувати її. Ще раз підкреслюю і нагадую свої слова: не ви ці землі збирали і не вам їх відрізати", - заявив Порошенко під час засідання Ради національної безпеки і оборони.

Коментуючи ситуацію навколо блокади окремих територій Донецької та Луганської областей, президент підкреслив, що "вони (учасники блокади – ред.) блокують не ОРДО і ОРЛО, вони блокують Україну і нашу боротьбу за територіальну цілісність".

Читайте також: Порошенко обговорив ситуациию в Донбасі з президентом Словенії

Нагадаємо, що 16 грудня бійці добровольчих батальйонів заявили, що якщо протягом семи днів всі українські військовополонені не будуть звільнені терористами, добровольці почнуть тотальну блокаду окупованих територій.

26 грудня добровольці оголосили про блокаду. Колишній в. о. керівника штабу батальйону "Айдар" Валентин Лихоліт пообіцяв не пропускати метал, вугілля, деревину і промислові партії алкоголю і сигарет.

25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк, заблокували гілку залізниці Луганськ – Лисичанськ - Попасна на ділянці Гірське - Золоте для припинення торгівлі з окупованими районами Донецької і Луганської областей.

На наступний день прокуратура відкрила щодо учасників блокади кримінальне провадження за ч. 1 ст. 279 Кримінального кодексу України (блокування транспортних комунікацій).

2 лютого близько 50 осіб з допомогою автомобілів перекрили залізничний переїзд в Бахмуті Донецької області, а через тиждень – заблокували переїзд Ясинувата-Костянтинівка на станції Фенольна.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Читайте також
Теги Україна президент Донбас Порошенко
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.99
EUR 28.49
Останні новини
Caa?ocea...