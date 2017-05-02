Постраждалі від обстрілу в Мар'їнці мирні жителі перебувають у важкому стані

Стан пацієнтів стабільний, їм надали всю необхідну допомогу.

У Мар'їнці двоє мирних жителів отримали поранення при обстрілі бойовиків Прес-центр АТО/Facebook

Стан двох жителів Мар'їнки, які раніше отримали поранення при, важкий, але стабільний. Зараз потерпілі перебувають в лікарні Курахове і вони отримали всю необхідну допомогу, повідомила прес-секретар Національної поліції в Донецькій області " 112 ".

Під час обстрілу в понеділок увечері в Мар'їнці постраждали два мирних жителя. Поліція кваліфікувала обстріл, як теракт.

Нагадаємо, напередодні бойовики 31разів обстріляли бійців Збройних сил України. Терористи протягом дня активно

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12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами про повне припинення вогню напередодні великодніх свят. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".