Постраждалі від обстрілу в Мар'їнці мирні жителі перебувають у важкому стані

Стан пацієнтів стабільний, їм надали всю необхідну допомогу.
Під час обстрілу в понеділок увечері в Мар'їнці постраждали два мирних жителя. Поліція кваліфікувала обстріл, як теракт.Нагадаємо, напередодні бойовики 31разів обстріляли бійців Збройних сил України. Терористи протягом дня активно застосували міномети та зенітні установки.
12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами про повне припинення вогню напередодні великодніх свят. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".