Посольство США закликало Україну диверсифікувати поставки вугілля

У диппредставництві висловили стурбованість у зв'язку блокадою окупованих районів Донбасу.

США радять Україні зайнятися зміцненням енергетичної безпеки dtek.com

США стурбованіз окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також впливом, який вона може здійснити на енергосистему і економіку України.

"Сторони повинні зустрітися, щоб схвалити наступні кроки, які дозволять законним товарів українських компаній прозоро перетинати лінію розмежування, щоб не допустити ускладнення ситуації для українців по обидві сторони", – сказано в офіційній заяві посольства США в Україні, поширеній увечері в четвер, 16 лютого.

Крім того, у диппредставництві вказали на необхідність реформування українського енергетичного сектора.

"Виконання плану диверсифікації поставок вугілля в Україну, підвищення енергоефективності та зведення до мінімуму ролі держави в енергетичному секторі створять умови для зменшення можливостей для корупції та зміцнення енергетичної безпеки", – підкреслили в посольстві.

Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк, заблокували гілку залізниці Луганськ – Лисичанськ - Попасна на ділянці Гірське - Золоте для припинення торгівлі з окупованими районами Донецької та Луганської областей.

2 лютого близько 50 осіб з допомогою автомобілів перекрили залізничні переїзд в Бахмуті Донецької області, а через тиждень – заблокували переїзд Ясинувата-Костянтинівка на станції Фенольна.

В уряді стверджують, що постачання вугілля з окупованої території немає альтернативи, і заявляють, що блокада ОРДЛО підриває енергетичну безпеку країни. 15 лютого на позачерговому засіданні Кабміну було прийнято постанову про запровадження надзвичайних заходів у енергетиці.