Посольство США закликало Україну диверсифікувати поставки вугілля

У диппредставництві висловили стурбованість у зв'язку блокадою окупованих районів Донбасу.
"Сторони повинні зустрітися, щоб схвалити наступні кроки, які дозволять законним товарів українських компаній прозоро перетинати лінію розмежування, щоб не допустити ускладнення ситуації для українців по обидві сторони", – сказано в офіційній заяві посольства США в Україні, поширеній увечері в четвер, 16 лютого.
Крім того, у диппредставництві вказали на необхідність реформування українського енергетичного сектора.
"Виконання плану диверсифікації поставок вугілля в Україну, підвищення енергоефективності та зведення до мінімуму ролі держави в енергетичному секторі створять умови для зменшення можливостей для корупції та зміцнення енергетичної безпеки", – підкреслили в посольстві.
Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк, заблокували гілку залізниці Луганськ – Лисичанськ - Попасна на ділянці Гірське - Золоте для припинення торгівлі з окупованими районами Донецької та Луганської областей.
2 лютого близько 50 осіб з допомогою автомобілів перекрили залізничні переїзд в Бахмуті Донецької області, а через тиждень – заблокували переїзд Ясинувата-Костянтинівка на станції Фенольна.
В уряді стверджують, що постачання вугілля з окупованої території немає альтернативи, і заявляють, що блокада ОРДЛО підриває енергетичну безпеку країни. 15 лютого на позачерговому засіданні Кабміну було прийнято постанову про запровадження надзвичайних заходів у енергетиці.DT.UA