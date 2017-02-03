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Порошенко звільнив голову РДА, який вступив з ним в перепалку в Одесі

3 лютого в 20:00

Бойка звільнено згідно з поданою ним заявою.

Порошенко подписал
Порошенко звільнив голову Ширяївської РДА Бойка
Сайт президента України
Президент України Петро Порошенко своїм розпорядженням звільнив голову Ширяївської райдержадміністрації Одеської області Тараса Бойка, який вступив з ним в перепалку в Одесі 12 січня.

"Звільнити Бойка Тараса Орестовича з посади голови Ширяївської районної державної адміністрації Одеської області згідно з поданою ним заявою", - йдеться в розпорядженні №20/2017-рп від 3 лютого.

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Нагадаємо, 15 листопада 2016 року вісім голів районних державних адміністрацій Одеської області заявили про готовність подати у відставку слідом за колишнім головою Одеської обласної державної адміністрації Міхеїлом Саакашвілі.

З такою заявою виступили голова Кодимської райдержадміністрації Вадим Козачек, Геннадій Заболотний (Березовська РДА), Сергій Парпуланський (Арцизька РДА), Дмитро Наталуха (Лиманська РДА), Володимир Гавриш (Окнянська РДА), Тетяна Новікова (Іванівська РДА), Тарас Бойко (Ширяєвська РДА) та Михайло Лев (Саратська РДА).

За матеріалами: DT.UA
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Теги Одеса Бойко Порошенко
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