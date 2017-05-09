Порошенко взяв участь в акції "Перша хвилина миру"

"Цілком природно, що вже четвертий рік поспіль восьмого травня День пам'яті і примирення ми відзначаємо в унісон з більшістю європейських країн. Двадцять третя нуль одна 8 травня сорок п'ятого - момент, коли був припинений вогонь, і в Європі настала перша хвилина вистражданого світу", - заявив президент.



За його словами, Україна, на відміну від Росії, не збирається приватизувати більшу загальну перемогу всіх народів Радянського Союзу і країн антигітлерівської коаліції.



"Але і відмовлятися своєї вагомої частки в подоланні нацизму - теж не будемо. І нікому і ніколи не вдасться зменшити подвиг наших предків", - заявив Порошенко.



Президент також виступив за активізацію "нормандського" формату переговорів по врегулюванню ситуації в Донбасі.