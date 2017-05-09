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Порошенко взяв участь в акції "Перша хвилина миру"

9 травня в 00:34
Акція приурочена до Дня пам'яті і примирення.
Порошенко 8 мая
Порошенко звернувся з промовою про 8 травня
president.gov.ua
Президент України Петро Порошенко взяв участь в акції "Перша хвилина миру", яка була приурочена до річниці припинення війни з нацистською Німеччиною.

"Цілком природно, що вже четвертий рік поспіль восьмого травня День пам'яті і примирення ми відзначаємо в унісон з більшістю європейських країн. Двадцять третя нуль одна 8 травня сорок п'ятого - момент, коли був припинений вогонь, і в Європі настала перша хвилина вистражданого світу", - заявив президент.
 
За його словами, Україна, на відміну від Росії, не збирається приватизувати більшу загальну перемогу всіх народів Радянського Союзу і країн антигітлерівської коаліції.
 
"Але і відмовлятися своєї вагомої частки в подоланні нацизму - теж не будемо. І нікому і ніколи не вдасться зменшити подвиг наших предків", - заявив Порошенко.
 
Президент також виступив за активізацію "нормандського" формату переговорів по врегулюванню ситуації в Донбасі.

 
 
 
8 травня в Україні відзначають День пам'яті і примирення. Свято відзначається в день капітуляції нацистської Німеччини 8 травня 1945 року.

Акт про капітуляцію збройних сил нацистської Німеччини був підписаний ще 7 травня в Реймсі (Франція), але ратифікований тільки 8 травня в Берліні. З ціеї нагоди в багатьох містах Європи і США були проведені масові святкування. 

За матеріалами: DT.UA , 112 Україна ,
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