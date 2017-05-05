Порошенко вніс у Раду законопроект про інклюзивну освіту

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Фінансування навчання дітей з особливими освітніми потребами буде здійснюватися за рахунок коштів субвенції з держбюджету місцевим бюджетам.

Порошенко запропонував врахувати особливі потреби 10% українських дітей Сайт президента України

щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг

Президентвніс до Верховної Ради проект змін в закон "Про освіту"

Підписуючи подання, Порошенко назвав цей законопроект надзвичайно актуальним, оскільки зараз в Україні 10% дітей вимагають врахування їх особливостей в освітньому процесі.

Законопроектом передбачається навчання осіб з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, які найбільш зручні для дитини та найближчі за місцем проживання.

Також вперше на законодавчому рівні визначаються терміни "особа з особливими освітніми потребами", "індивідуальна програма розвитку" та "корекційно-розвивальні та психолого-педагогічні послуги".

Законопроект передбачає фінансування навчання осіб з особливими освітніми потребами за рахунок коштів субвенції з держбюджету місцевим бюджетам.

Детальніше про інклюзивну освіту читайте у матеріалі Володимира Петровського "Від інклюзивної освіти до інклюзивного суспільства" в тижневику "Дзеркала тижня. Україна".