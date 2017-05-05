Порошенко вніс у Раду законопроект про інклюзивну освіту

Фінансування навчання дітей з особливими освітніми потребами буде здійснюватися за рахунок коштів субвенції з держбюджету місцевим бюджетам.
Підписуючи подання, Порошенко назвав цей законопроект надзвичайно актуальним, оскільки зараз в Україні 10% дітей вимагають врахування їх особливостей в освітньому процесі.
Законопроектом передбачається навчання осіб з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, які найбільш зручні для дитини та найближчі за місцем проживання.
Також вперше на законодавчому рівні визначаються терміни "особа з особливими освітніми потребами", "індивідуальна програма розвитку" та "корекційно-розвивальні та психолого-педагогічні послуги".
Законопроект передбачає фінансування навчання осіб з особливими освітніми потребами за рахунок коштів субвенції з держбюджету місцевим бюджетам.
Детальніше про інклюзивну освіту читайте у матеріалі Володимира Петровського "Від інклюзивної освіти до інклюзивного суспільства" в тижневику "Дзеркала тижня. Україна".DT.UA