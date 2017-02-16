Порошенко визначив як невідкладний законопроект про увічнення пам'яті Небесної сотні

Спорудження Меморіалу Революції гідності переходить у практичну площину. Порошенко хоче закріпити це законом.
"Я прийняв рішення і оголошую невідкладним проект закону України про внесення змін до законодавства з метою вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної сотні", — повідомив президент.
Глава держави подякував депутатам Київради і міському голові Києва Віталію Кличку, які вже прийняли рішення, що нарешті дає початок спорудженню Меморіального комплексу на алеї Небесної сотні.
"Нарешті питання вибору найкращого проекту і будівництва Меморіалу переходить у дуже практичну площину", - сказав Порошенко.
Президент також висловився за створення найближчим часом Фонду, який би підтримав здійснення кожного з етапів спільного, справді всенародного проекту Меморіалу. "Я тут виступаю не лише ініціатором, але й першим спонсором такого фонду, щоб допомогти йому не тільки добрим словом, а й грошима", - додав він.
9 лютого Київська міська рада дала дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної сотні — Музей Революції гідності. Відповідно до рішення, передбачається розробка проекту землеустрою для Музею Революції гідності на алеї Героїв Небесної сотні, 3 орієнтовною площею 1,23 га. На відповідній земельній ділянці планується будівництво, експлуатація та обслуговування меморіально-музейного комплексу.DT.UA