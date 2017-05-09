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Порошенко віддав данину пам'яті загиблих у Другій світовій війні

9 травня в 11:46

У церемонії взяли участь ветерани Другої світової війни та ветерани АТО.

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Фото president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко у День перемоги над нацизмом взяв участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих з нагоди 72-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні. Урочиста хода на чолі з Главою держави пройшла Алеєю Воїнської Слави до могили Невідомого солдата. Президент поклав квіти до пам'ятника.

Учасники церемонії вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Військовий оркестр виконав Державний гімн України, воїни Почесної варти салютували з особистої зброї шістьма залпами. Завершив церемонію урочистий марш воїнів Почесної варти.

У церемонії взяли участь ветерани Другої світової війни та ветерани АТО, голова Верховної Ради України Андрій Парубій, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко, члени уряду та народні депутати, представники усіх релігійних конфесій України.

По завершенні пам'ятних заходів президент поспілкувався з людьми, які прийшли вшанувати пам'ять загиблих героїв та віддати шану ветеранам Другої світової війни та ветеранам АТО.

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У Києві проходять акції до Дня перемоги - онлайн. Поліція намагається стежити за порядком на вулицях у святковий день.

 

За матеріалами: president.gov.ua
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Теги ветерани президент АТО Порошенко Перемоги квіти могили вшанування річниця
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