Порошенко видав громадянство України 131 росіянину за минулий рік

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Всього за його наказом громадянство отримали 809 іноземців.

У 2016 році громадянство України отримали 16 866 людей. З них 809 осіб стали українцями відповідно до указів президента Петра Порошенка.

Про це "Українським новинам" повідомили у Державній міграційній службі.

Зокрема, за указом президента громадянство отримали 131 виходець з Росії, 97 - з Сирії, 75 осіб без громадянства. Також Порошенко надав українське громадянство 64 вірменам, 61 - вихідцю з Афганістану, 52 - з Ірану, 47 - з Грузії, 43 - з Молдови, 31 - з Лівану, 30 - з Узбекистану.

Крім того, 26 людей, які одержали в 2016 році українське громадянство були громадянами Вірменії, 22 - Азербайджану, по 13 - Йорданії і Пакистану, 12 - Білорусі, по 11 - Палестини і Єгипту.

9 людей, прийнятих в українське громадянство в 2016 році, були громадянами Нігерії, 8 - Туреччини, 7 - Бангладешу, 6 - Туркменістану, 5 - В'єтнаму, 4 - Казахстану і Тунісу, 3 - Індії, Алжиру, по 2 - Анголи, Камеруну, Лівії, Марокко, Судану.

Також у громадянство України у 2016 році були прийняті по 1 громадянину США, Німеччини, Ізраїлю, Греції, Північної Кореї, Куби, Непалу, Саудівської Аравії, Конго, Ємену і Таджикистану.

Раніше повідомлялося, що Росія надала громадянство обвинуваченим у вбивствах активістів Євромайдану. Про це прокурор Роман Псюк заявив 17 січня в ході розгляду Святошинським районним судом Києва справи за обвинуваченням інших колишніх співробітників "Беркута" у розстрілі активістів Євромайдана.