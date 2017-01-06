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Порошенко в Різдво закликав помолитися за воїнів на східних рубежах

6 січня в 20:00

Українські воїни захищають країну від ворога-антихриста. Президент просить зберегти їх життя.

Порошенко рождество
Порошенко просить Спасителя захистити Україну від ворога-антихриста
Сайт президента України
Президент Петро Порошенко разом із дружиною Мариною Порошенко і дітьми Євгенією, Олександрою і Михайлом привітали українців з Різдвом Христовим.

Глава держави наголосив, що Різдво Христове є великим церковним і глибоко сімейним святом.

"У це прекрасне свято, коли всі збираються за родинним столом, пропоную найперше біля святих образів помолитися за воїнів, які і в ці новорічно-різдвяні дні захищають нас від ворога-антихриста. Звертаюся до новонародженого Спасителя із проханням дати їм сил і берегти їхні земні життя. І всю нашу країну врятуй, Господи, від усякого зла", - сказав президент.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", Новий рік і Різдво є найулюбленішими новорічними святами для більшості українців. При цьому 43% більше люблять Новий рік, 42% – Різдво. Ще 5% відзначили як найулюбленіше свято День Святого Миколая, 3% – Старий Новий рік. 5% не подобається жодне з перерахованих свят, не визначилися – 3%.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Різдво Порошенко
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