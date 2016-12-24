Порошенко привітав з Різдвом християн західного обряду

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Католики і більшість протестантів сьогодні святкують Різдвяний святвечір.

Порошенко привітав католиків з Різдвом

Президент України Петро Порошенко привітав християн західного обряду (представники Римо-католицької церкви і більшості протестантських церков) з Різдвом Христовим.

"У цей святковий вечір послухайте першу запис "Щедрика" композитора Миколи Леонтовича, записану в Нью-Йорку в 1922 році. З тих пір і до сьогоднішнього дня саме з цією мелодією мільйони людей по всьому світу зустрічають новорічні свята", - заявив президент на своїй сторінці в Facebook.

Порошенко побажав святкуюxbv миру, сімейного тепла і веселих свят.