Порошенко привітав українців із Новим роком

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Глава держави назвав урепление обороноздатності й подальше зближення з ЄС і НАТО пріоритетами України в 2017 році.

Президент звернувся до українців у новорічну ніч

Президент України Петро Порошенко у новорічному зверненні побажав українцям миру, перемоги, щастя та благополуччя.

Підводячи підсумок року, що минає, глава держави в якості основних досягнень України назвав зміцнення обороноздатності та енергетичної незалежності. Особливо відзначив президент перемогу Джамали на Євробаченні й успіхи українських спорстменов на Олімпіаді та Паралімпіаді в Ріо-де-Жанейро.

Подальше зміцнення обороноздатності, зближення з Європейським Союзом і НАТО президент назвав пріоритетами України в 2017 році.

Порошенко нагадав, що 2017 рік - рік 100-го ювілею Української національної революції, і застеріг українців від повторення помилок минулого.

"Про найважливіші уроки історії не варто забувати навіть у новорічну ніч. Я зробив висновки. Чужих помилок – не повторю. І іншим не дам", - запевнив глава держави.

Нижче наводимо повний текст привітання президента.

Дорогі українці!

Не лише діти, а кожен з нас, незалежно від віку, вірить у диво. Особливо в цей святковий час, який починається ще зі Святого Миколая та завершується аж Водохрещем. Особливо в цю ніч, коли настає Новий рік і переповнює наші серця радістю, вірою, надією.

Приводів для оптимізму сьогодні більше, ніж рік тому. Легко ще не буде, але й найгірше в економіці – позаду.

Ми подолали шок від руйнування частини індустріального потенціалу, спричиненого військовою агресією. Так само, як і від ворожого закриття Росією ринку для наших товарів, від торговельної та транспортної блокади.

Ми адаптували наше господарство до нових умов. Нам вдалося відновити економічне зростання. І це дозволяє в новому році тримати курс на збільшення доходів українців.

Ми зміцнили нашу обороноздатність. Впоратися із завданням вдалося без мобілізації. Армія стає контрактною, а захисник Вітчизни – одна із найшляхетніших професій.

Вперше в історії не купили жодного кубометра газу із Росії – і це великий крок до енергетичної незалежності!

Як єдиний народ, ми раділи перемозі Джамали на Євробаченні, величезному успіху українських паралімпійців і медалям олімпійців в Ріо-де-Жанейро, влучним ударам наших боксерів.

Прийдешній рік – особливий. Це – рік століття Української національної революції.

Та тоді українці, замість того, щоби згуртуватися проти зовнішніх загроз, воювали між собою. І зараз, якщо не зробити висновків, бездумне політичне протистояння може легко повернути економіку назад, в піке. Політику – занурити в анархію. А країну – зробити здобиччю агресора.

Про найважливіші уроки історії не варто забувати навіть у новорічну ніч. Я зробив висновки. Чужих помилок – не повторю. Та й іншим – не дам.

Головним своїм завданням бачу підтримку належних політичних умов для розвитку країни. І звичайно ж, – посилення нашої обороноздатності, зміцнення міжнародної підтримки України, зближення з Євросоюзом та НАТО.

Бажаю кожному з вас миру, перемоги, щастя, добробуту.

З особливою пошаною згадаймо наших земних ангелів-хранителів.

Славні українські воїни! Вся країна дякує вам за те, що даруєте нам цю мирну святкову ніч. За те, що гарантуєте захист у новому році.

Від імені всієї України вітаю вас, наші співвітчизники, брати та сестри в Криму, Севастополі та окремих районах Донеччини та Луганщині. Російська окупація – тимчасова. Ми обов'язково об'єднаємося.

Все буде добре!

Слава Україні!

З Новим роком!