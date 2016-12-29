Порошенко повідомив про 6,5 тисяч кібератак і звинуватив Росію

Росія розв'язала кібервійну проти України і проти інших країн, зокрема з такою ж проблемою зіткнулися Сполучені Штати.

Порошенко нарахував 6,5 тисяч кібератак з Росії Сайт президента України

Упродовж останніх двох місяців на об'єктах п'яти відомств та 31 державного інформаційного ресурсу виявлено близько 6,5 тисяч спланованих кібератак, повідомив президент

Президент нагадав, що внаслідок кібератаки 6 грудня було виведено з ладу мережу Державної казначейської служби та Міністерства фінансів, що призвело до порушення казначейського обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, трапилася надзвичайна подія в системі, де зазвичай здійснюється близько 150 тисяч електронних транзакцій за добу.

"Питання кібербезпеки стоїть в якості основних викликів на сьогоднішній день і під час самітів НАТО, і під час проведення наших комісії. Створено спеціальний трастовий фонд. Тому винесення сьогодні на засідання РНБО питання кібербезпеки є абсолютно актуальним", - сказав президент на початку засідання РНБО. При цьому він зазначив, що ці загрози стосуються не лише міністерств та навів приклад втручання в роботу сайту "Укрзалізниці".

Президент наголосив, що розслідування низки інцидентів вказує на причетність до них напряму чи опосередковано спецслужб Росії, яка розв'язала кібервійну проти нашої держави. Він також відзначив, що подібні агресивні дії в кіберпросторі Росія веде і проти інших країн, зокрема з такою ж проблемою зіткнулися Сполучені Штати, а голова німецької розвідки заявляє про плани російських хакерів вплинути на результати виборів в Німеччині, Шведські спецслужби публічно визнали Росію головним джерелом кібератак на цю скандинавську країну.

"Ми маємо справу з глобальним безпековим викликом, який Росія кидає всій євроатлантичній спільноті", - сказав президент.

У червні 2016 року президент України Петро Порошенко повідомив, що українські правоохоронці змогли попередити 300 терористичних актів, спрямованих на дестабілізацію всередині України.