Порошенко попередив про можливість диверсій на об'єктах критичної інфраструктури

У першу чергу диверсії сконцентровані в Донецькій та Луганській областях, але небезпека існує по всій Україні.

Президент зібрав засідання РНБОУ з питання кібербезпеки та захисту критичної інфраструктури Сайт президента України

України на свєму засіданні розглядає основні засади інформаційної безпеки, в першу чергу загрози кібербезпеці та протидію їм, а також невідкладні заходи із захисту критичної інфраструктури України.

"На сьогодні цілком ймовірними залишаються терористичні акти та диверсії на об'єктах критичної інфраструктури. Добре, що ми збудували професійну СБУ, і Служба вміє попереджати ці загрози. Але нам потрібна міжвідомча координація", - наголосив президент Петро Порошенко, додавши, що важливо обмінюватися досвідом з країнами-партнерами.

Президент нагадав про затримання групи озброєних осіб у районі Запорізької АЕС, здійснення диверсійних актів на наземному магістральному газопроводі високого тиску "Богородчани – Долина" в Івано-Франківській області та "Уренгой - Помари - Ужгород" у Полтавській області.

Крім того, мали місце цілеспрямовані дії терористичних угрупувань щодо порушення функціонування та знищення об'єктів промисловості, транспортної інфраструктури, об'єктів електро-, газо- та водопостачання, в першу чергу це було сконцентровано в Донецькій та Луганській областях.

Глава держави також нагадав, що наприкінці 2015 – початку 2016 року здійснено кібератаки на об'єкти енергетичної галузі, атомних електростанцій, аеропорту "Бориспіль".

У червні 2016 року президент України Петро Порошенко повідомив, що українські правоохоронці змогли попередити 300 терористичних актів, спрямованих на дестабілізацію всередині України.