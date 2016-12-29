Порошенко попередив про можливість диверсій на об'єктах критичної інфраструктури

У першу чергу диверсії сконцентровані в Донецькій та Луганській областях, але небезпека існує по всій Україні.
"На сьогодні цілком ймовірними залишаються терористичні акти та диверсії на об'єктах критичної інфраструктури. Добре, що ми збудували професійну СБУ, і Служба вміє попереджати ці загрози. Але нам потрібна міжвідомча координація", - наголосив президент Петро Порошенко, додавши, що важливо обмінюватися досвідом з країнами-партнерами.
Президент нагадав про затримання групи озброєних осіб у районі Запорізької АЕС, здійснення диверсійних актів на наземному магістральному газопроводі високого тиску "Богородчани – Долина" в Івано-Франківській області та "Уренгой - Помари - Ужгород" у Полтавській області.
Крім того, мали місце цілеспрямовані дії терористичних угрупувань щодо порушення функціонування та знищення об'єктів промисловості, транспортної інфраструктури, об'єктів електро-, газо- та водопостачання, в першу чергу це було сконцентровано в Донецькій та Луганській областях.
Глава держави також нагадав, що наприкінці 2015 – початку 2016 року здійснено кібератаки на об'єкти енергетичної галузі, атомних електростанцій, аеропорту "Бориспіль".
У червні 2016 року президент України Петро Порошенко повідомив, що українські правоохоронці змогли попередити 300 терористичних актів, спрямованих на дестабілізацію всередині України.DT.UA