Порошенко підписав закони щодо підвищення соціального захисту військових та членів їх сімей

Документи стали результатом роботи за участі Міністерства оборони, Генерального штабу, волонтерів, депутатів Верховної Ради.

Порошенко схвалив зміни в законодавство про військових та членів їх сімей Сайт президента України

Президентпідписав зміни до законів щодо підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей та зміни до статті 15 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо надання членам сімей загиблих пільг без урахування середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

Як повідомляє прес-служба президента, закони підписані в присутності міністра оборони Степана Полторака, начальника Генерального штабу Віктора Муженко та координаторів центрів допомоги учасникам АТО Олексія Ліпіріді та Анни Янчевської.

Глава держави наголосив на важливості грошової компенсації родинам військових, які загинули на передовій, та пораненим захисникам. "Підвищуємо на 50% (грошову компенсацію – ред.) і родина отримає понад 1,2 млн грн від держави – якщо це (загибель військового – ред.) відбулося безпосередньо в бою. Також на 50%, з 400 тис. до близько 640 тис. грн (підвищилась – ред.) компенсація у випадку інвалідності І групи", - розповів президент.

Порошенко нагадав, що у 2014 році мобілізований снайпер отримував 600 гривень на місяць, сьогодні снайпер в зоні АТО отримує близько 600 гривень в день. Крім того, доручено підвищити рівень доплати для військових, що перебувають на першій ліній в зоні АТО. "На першій лінії сьогодні рівень доплати має складати 7,5 тис. грн до рівня забезпечення. І загальне грошове забезпечення вже може складати не менше 15 тис. грн. Крім патріотизму, це дуже потужна мотивація і адекватна відповідь держави, що турбується про своїх військовослужбовців", - наголосив Порошенко.

Детальніше про реабілітацію військовослужбовців читайте в матеріалі "Психологічна і медична реабілітація військовослужбовців: що нового в законодавстві?" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".