Порошенко підписав закон щодо нормування питань пенсійного забезпечення учасників АТО

Закон дає право на призначення дострокової пенсії військовим – учасникам АТО.

Підписано закон, що дає право на призначення дострокової пенсії військовим – учасникам АТО president.gov.ua

Президент Петро Порошенко підписав закон України "Про внесення змін у деякі закони України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб з числа учасників антитерористичної операції", повідомляється на сайті президента.

Документом вносяться зміни в закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та надається право на призначення пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50-55 років військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали безпосередню участь у АТО в районах її проведення за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Таке ж право отримують учасники бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в складі добровольчих формувань, які були включені до складу ВСУ, Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, а також військовослужбовці (резервісти, військовозобов'язані), особи рядового, начальницького складу і добровольці, добровольці, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час участі в АТО.

"Дружинам (чоловікам), якщо вони не вступили у повторний шлюб, і батьки вищезазначених категорій громадян, які загинули або пропали безвісти, померлих внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час участі в АТО, забезпечення її проведення також надається право на призначення пенсії за віком", - йдеться в документі.

Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.