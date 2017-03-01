Порошенко підписав закон про розширення оборонного співробітництва з Індонезією

Угода між Україною та Індонезією стосується як технічного співробітництва, так і постачань озброєнь.
Співпраця передбачає обмін візитами вищих посадових осіб, розвиток військово-технічного співробітництва, співпраця у галузі оборонної промисловості та логістики, співпрацю в оборонній науково-технологічної галузі, обмін інформацією з оборонних та військових питань, взаємодія в питаннях розвитку військової освіти і підготовки персоналу.
Крім того, сторони можуть співробітничати в питаннях закупівлі озброєння і військової продукції в рамках спільних проектів і виробництвах, поставки озброєння, військової техніки та іншої військової продукції, обслуговування, ремонту і модернізації озброєння, надання інших послуг у військово-технічній галузі, продажу ліцензій з виробництва даної продукції і надання технічної підтримки.
Україна та Індонезія також можуть здійснювати спільні дослідження та розробку у військово-технічній галузі, а також обмінюватися результатами та інформацією про військової продукції для здійснення спільних програм військово-технічного співробітництва.
Як повідомлялося, в ході цього візиту Порошенка в Індонезію сторони домовилися почати консультації по створенню Зони вільної торгівлі між двома країнами.DT.UA