Порошенко назвав переваги Мінських угод

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Вони дозволили відмовитися від нових хвиль мобілізації.

Порошенко позитивно оцінює Мінськ pravda.if.ua

Мінські угоди дозволили створити ефективну контрактну армію і відмовитися від масових хвиль мобілізації, заявив президент України Петро Порошенко під час робочого візиту на Івано-Франківщину.

"Подумайте, наприклад, про те, чи зміг би я як Верховний головнокомандувач відмовитися від часткової мобілізації та набрати достатню кількість контрактників, - а, нагадаю, наша армія зараз повністю контрактна, - якби не"Мінськ"? Якщо б не" Мінськ "- чи виграли б ми стільки часу для того, щоб побудувати одну з найефективніших армій - армію України, яка тільки що під Авдіївка продемонструвала свою хорошу підготовку?"– заявив Порошенко.

При цьому він закликав не вірити, що українським військовим заборонено стріляти у відповідь. "Коли є реальна потреба, коли немає іншого виходу - всі накази вже надійшли і бездоганно виконуються", - підкреслив Президент.

Водночас, він відкинув будь-які спроби покласти на ЗСУ відповідальність за загострення на фронті.

"Наші дії, поза всяким сумнівом, носять характер вимушеної оборони. Вони були тільки ліками від тих агресивних нападів ", які відбулися в російсько-терористичних угрупованнях. І ми це можемо легко довести будь-кому", - заявив глава України.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріл російських сил порушено тепло - та енергопостачання міста, в місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".