Порошенко назвав блокаду Донбасу дестабілізуючим фактором для України

Український президент заявив, що приймає емоції суспільства, яке "втомилося від кількох років війни".

Порошенко назвав блокування залізниці, що веде в ОРДЛО, дестабілізуючим фактором для України

Президент України Петро Порошенко назвав блокаду залізничних шляхів сполучення з окупованої бойовиками територією Донбасу

"Дестабілізуючим фактором в останні дні, на жаль, стало перекриття залізничних шляхів сполучення з тимчасово окупованими територіями і спроби повної економічної блокади", - сказав Порошенко.

Президент зазначив, що він приймає емоції суспільства, яке "втомилося від кількох років війни".

Раніше повідомлялося, що в Україні офіційно введені надзвичайні заходи у сфері енергетики, які, згідно з розміщеним увечері 15 лютого на Урядовому порталі розпорядженням Кабміну, триватимуть один місяць (до 17 березня включно).

Нагадаємо, що 16 грудня бійці добровольчих батальйонів заявили, що якщо протягом семи днів всі українські військовополонені не будуть звільнені терористами, добровольці почнуть тотальну блокаду окупованих територій.

26 грудня добровольці оголосили про блокаду. Колишній в. о. керівника штабу батальйону "Айдар" Валентин Лихоліт пообіцяв не пропускати метал, вугілля, деревину і промислові партії алкоголю і сигарет.

Відключення електроенергії через дефіцит вугілля антрацитної групи може торкнутися семи областей.