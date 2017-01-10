Порошенко написав у російську в'язницю журналісту Сущенку

Лист сьогодні українцю повинен передати консул.

Президент побажав Сущенку здоров'я, сили духу і терпіння ФСБ

"Президент України Петро Порошенко написав моєму підзахисному, журналісту Роману Сущенко у в'язницю", - повідомив адвокат журналіста Марк Фейгін, опублікувавши даний лист на своїй сторінці в Facebook.

За словами Фейгіна, сьогодні лист глави держави передасть в'язневі консул.

В тексті листа президент запевнив Сущенко, що за нього переживає вся країна, а також повідомив, що докладає всіх зусиль для його якнайшвидшого повернення.

Дата в листі не вказана

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3 жовтня Федеральна служба безпеки РФ підтвердила затримання в Москві українського журналіста Романа Сущенко, назвавши його кадровим співробітником української військової розвідки. Проти українського громадянина відкрили кримінальне провадження за статтею "шпигунство". 15 грудня Московський міський суд визнав законним продовження арешту українського журналіста Романа Сущенко.

На поточний момент Сущенко внесли до списку з обміну заручників.

Детальніше про обставини арешту Сущенко, умови його утримання в СІЗО і перспективи кримінальної справи проти нього читайте в інтерв'ю з адвокатом Марком Фейгіним DT.UA.