Порошенко нагородив генерала Воробйова орденом Богдана Хмельницького посмертно

Колишній командувач Сухопутних військ у січні 2014 року відмовився виконувати наказ про застосування армії проти Майдану.

Генерал, який відмовився кинути армію проти Майдану, отримав нагороду посмертно Сайт Міноборони України

Президентнагородив генерал-полковника Геннадія Воробйова орденом Богдана Хмельницького І ступеня посмертно.

Як повідомляє президентська прес-служба, генерала відзначено нагородою "за визначні особисті заслуги у зміцненні обороноздатності та безпеки Української держави, самовіддане служіння народові України, зразкове і бездоганне виконання військового обов'язку".

"Боляче, що такі люди йдуть саме тепер. Дякую за гідну службу, Геннадію Петровичу. За витримку, за мужність і за чесність дякую. Світла пам'ять про вас назавжди залишиться у наших серцях", - зазначив президент.

Колишній перший заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-полковник Геннадій Воробйов з позивним "Вільний" раптово помер у своєму кабінеті ректора Національної академії оборони 11 лютого 2017 року.

У 2009-2014 роках генерал Геннадій Воробйов обіймав посаду командувача Сухопутних військ. За інформацією прес-служби президента України, "16 січня 2014 року він відмовився виконувати наказ про застосування сили до активістів Майдану".

З початком агресії проти України Воробйов брав участь у розробці багатьох військових операцій, в тому числі під Дебальцевим, будучи першим заступником начальника Генерального штабу Збройних сил. Загалом понад два роки війни прослужив Україні безпосередньо на передовій.

21 травня 2016 року міністр оборони України Степан Полторак представив Воробйова на посаді в. о. начальника Національного університету оборони України ім. Черняховського.

Воробйов був нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІ та III-го ступенів, орденом "За мужність" III-го ступеня.