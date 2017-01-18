Порошенко домовився про безвизе з Швейцарією і Лихтейнштейном

Країни скасують візи відразу після введення безвізу з боку ЄС.

Швейцарією і Ліхтенштейн готові скасувати візи українцям siaivo / Depositphotos

Швейцарія і Ліхтенштейн введуть з Україною безвізовий режим відразу після Євросоюзу, заявив президент Петро Порошенко за підсумками зустрічі з головами цих двох держав в рамках економічного форуму в Давосі.

"Ми очікуємо найближчим часом рішення Європейського парламенту щодо безвізового режиму. Відразу, як Україна отримає право безвізових подорожей у країни Шенгенської зони, Швейцарія також одночасно надасть безвізовий режим для українських громадян ", - заявив Порошенко на своїй сторінці в Facebook.

Він також підкреслив, що ця зустріч з наслідним принцом Ліхтенштейну є історичною, оскільки до цього між країнами не було контактів на найвищому рівні. "Це повинно стати стимулом для активізації двосторонніх відносин, торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між країнами. Дякуємо за принципову позицію Ліхтенштейну в реагуванні на порушення Росією територіальної цілісності України, включно із приєднанням до санкцій ЄС, підтримку відповідних резолюцій ООН", - заявив Порошенко.

В Євросоюзі очікують введення безвізового режиму з Україною до травня-червня 2017 року.