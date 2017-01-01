Понад 100 тисяч людей зустріли Новий рік біля головної ялинки країни

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Новорічна ніч у Києві пройшла спокійно.

Біля головної ялинки країни Новий 2017 рік зустріли понад 100 тисяч людей

Понад 100 тисяч киян та гостей української столиці зустрічали Новий 2017 рік на Софійській площі, повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Під час розважального шоу біля головної ялинки України виступили Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України, зірки української академічної, естрадної, джазової та народної музики.

За інформацією столичних рятувальників, новорічна ніч у Києві пройшла спокійно — в підрозділи комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" Управління з питань надзвичайних ситуацій протягом ночі не надійшло жодного дзвінка для попередження надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків та інших рятувальних заходів.

Раніше DT.UA зібрало відеозаписb новорічних феєрверків в містах Київ, Окленд, Сідней, Токіо, Дубаї, Париж, Лондон, Кейп Таун, Ріо-де-Жанейро й Нью-Йорк.