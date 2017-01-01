Понад 100 тисяч людей зустріли Новий рік біля головної ялинки країни

Новорічна ніч у Києві пройшла спокійно.
Понад 100 тисяч киян та гостей української столиці зустрічали Новий 2017 рік на Софійській площі, повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Під час розважального шоу біля головної ялинки України виступили Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України, зірки української академічної, естрадної, джазової та народної музики.
За інформацією столичних рятувальників, новорічна ніч у Києві пройшла спокійно — в підрозділи комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" Управління з питань надзвичайних ситуацій протягом ночі не надійшло жодного дзвінка для попередження надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків та інших рятувальних заходів.
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