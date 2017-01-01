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Понад 100 тисяч людей зустріли Новий рік біля головної ялинки країни

1 січня в 14:55

Новорічна ніч у Києві пройшла спокійно.

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Біля головної ялинки країни Новий 2017 рік зустріли понад 100 тисяч людей

Понад 100 тисяч киян та гостей української столиці зустрічали Новий 2017 рік на Софійській площі, повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Під час розважального шоу біля головної ялинки України виступили Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України, зірки української академічної, естрадної, джазової та народної музики.

За інформацією столичних рятувальників, новорічна ніч у Києві пройшла спокійно — в підрозділи комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" Управління з питань надзвичайних ситуацій протягом ночі не надійшло жодного дзвінка для попередження надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків та інших рятувальних заходів.

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Раніше DT.UA зібрало відеозаписb новорічних феєрверків в містах Київ, Окленд, Сідней, Токіо, Дубаї, Париж, Лондон, Кейп Таун, Ріо-де-Жанейро й Нью-Йорк.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Київ Україна новорічний ялинки
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