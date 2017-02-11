Помер начальник Національного університету оборони генерал Воробйов

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Генерал Воробйов брав участь у розробці багатьох військових операцій під час війни з Росією в Донбасі.

Генерал Воробйов помер на 56-му році життя. Раптово помер на робочому місці Сайт Міноборони України

Начальник Національного університету оборони України ім. Івана Черняховськогопомер на 56-му році життя.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook президент України Петро Порошенко, Воробйов помер раптово на робочому місці.

"Боляче, що такі люди йдуть саме тепер. Геннадій Воробйов відмовився посилати військових проти Майдану, брав участь у розробці багатьох військових операцій, в тому числі під Дебальцевим, будучи першим заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил загалом понад два роки війни прослужив Україні безпосередньо на передовій", - написав Порошенко.

Генерал-полковник Геннадій Воробйов (1961 року народження) з 18 листопада 2009 року по 17 січня 2014 року обіймав посаду командувача Сухопутними військами Збройних сил України. З 16 лютого 2014 року був першим заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

21 травня 2016 року міністр оборони України Степан Полторак представив Воробйова на посаді в. о. начальника Національного університету оборони України ім. Черняховського.