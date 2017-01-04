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Полторак назвав кількість бойової техніки і регулярних військ РФ в Донбасі

4 січня в 08:47

У Донбасі знаходиться п'ять тисяч військових регулярної армії ЗС Росії, заявив міністр оборони України.

Полторак
У Донбасі знаходиться п'ять тисяч військових регулярної армії ЗС РФ - Полторак
Міністерство оборони України
У Донбасі знаходиться близько 40 тисяч членів незаконних збройних формувань, серед них п'ять тисяч - військові регулярної армії РФ. Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак в інтерв'ю "5 каналу", передає 112.ua.

"Тільки в цьому році більше 16 тисяч разів вони порушили режим тиші. Вони зосередили там величезна кількість озброєння і техніки: близько 600 танків, 1300 бойових машин, 760 артилерійських машин, 300 систем залпового вогню", - повідомив Полторак.

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21 грудня 2016 року спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак, як повідомили в штабі АТО, режим тиші підтримувався близько 25 хвилин, після чого терористи відновили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії та мінометів.

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: 112 Україна
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