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Полозов заявляє, що його можуть викрасти через відмову від допиту в ФСБ

16 січня в 16:39

У перерві судового засідання у справі Ахтема Чийгоза слідчий спробував вручити правозахиснику повістку на допит і пообіцяв йому привід у разі відмови.

Николай Полозов
Миколу Полозова можуть примусово доставити на допит у ФСБ
Адвокат Микола Полозов, який представляє в російському суді інтереси кримських татар Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза, повідомив про те, що його можуть викрасти співробітники ФСБ РФ.

"В перерву у справі Чийгоза прийшов слідчий ФСБ Скрипка, спробував вручити повістку на допит. Я знову відмовився. Пригрозив мені приводом", - написав на своїй сторінці у Facebook правозахисник.

За словами Полозова, в окупованому Криму привід рівносильний викраденню людини.

"Тепер, мабуть, мені слід очікувати примусового приводу (викрадення) в Криму органами ФСБ. Така ось тут робота", - додав він.

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Раніше адвокат заявляв про те, що може потрапити під кримінальне переслідування в Криму. Йому інкримінували образу представника влади і неповагу до суду.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Крим фсб суд допит викрадення адвокат
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