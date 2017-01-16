Полозов заявляє, що його можуть викрасти через відмову від допиту в ФСБ

У перерві судового засідання у справі Ахтема Чийгоза слідчий спробував вручити правозахиснику повістку на допит і пообіцяв йому привід у разі відмови.

Миколу Полозова можуть примусово доставити на допит у ФСБ

Адвокат, який представляє в російському суді інтереси кримських татар Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза, повідомив про те, що його можуть викрасти співробітники ФСБ РФ.

"В перерву у справі Чийгоза прийшов слідчий ФСБ Скрипка, спробував вручити повістку на допит. Я знову відмовився. Пригрозив мені приводом", - написав на своїй сторінці у Facebook правозахисник.

За словами Полозова, в окупованому Криму привід рівносильний викраденню людини.

"Тепер, мабуть, мені слід очікувати примусового приводу (викрадення) в Криму органами ФСБ. Така ось тут робота", - додав він.

Раніше адвокат заявляв про те, що може потрапити під кримінальне переслідування в Криму. Йому інкримінували образу представника влади і неповагу до суду.