Полозов заявляє, що його можуть викрасти через відмову від допиту в ФСБ

У перерві судового засідання у справі Ахтема Чийгоза слідчий спробував вручити правозахиснику повістку на допит і пообіцяв йому привід у разі відмови.
"В перерву у справі Чийгоза прийшов слідчий ФСБ Скрипка, спробував вручити повістку на допит. Я знову відмовився. Пригрозив мені приводом", - написав на своїй сторінці у Facebook правозахисник.
За словами Полозова, в окупованому Криму привід рівносильний викраденню людини.
"Тепер, мабуть, мені слід очікувати примусового приводу (викрадення) в Криму органами ФСБ. Така ось тут робота", - додав він.
Раніше адвокат заявляв про те, що може потрапити під кримінальне переслідування в Криму. Йому інкримінували образу представника влади і неповагу до суду.DT.UA