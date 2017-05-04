Половина українців люблять Євробачення, третина – байдужі

Українці вірять, що країна проведе Євробачення гідно, тільки 4% громадян нічого не знають про конкурс.

Тільки 7% українців ненавидять Євробачення як явище Василь Артюшенко, DT.UA

У кожного другого жителя України (50%) сформувалося в цілому позитивне ставлення до щорічного пісенного конкурсу, свідчать дані опитування Research & Branding Group.

Негативне ставлення до нього відчувають 7% українців. Для кожного третього жителя України (35%) Євробачення байдуже, а ще 4% опитаних нічого про нього не знають.

До того, що Україна до 2017 року приймає Євробачення, позитивно ставиться половина жителів країни (49%), а нейтрально-байдуже – 39%. Негативно до цього факту, як і до конкурсу в принципі, відносяться лише 7% українців.

Майже дві третини українців (60%) упевнені, що Україна зможе забезпечити гідне проведення цьогорічного Євробачення. Протилежної думки дотримується 17% опитаних, а 23% – не змогли дати однозначну відповідь на питання.

Найбільше в успішне проведення Євробачення-2017 вірить молодь (71%). Однак і серед найбільш песимістичною частини населення – тих "кому за 60" – в успішне проведення цьогорічного конкурсу вірить кожен другий (53%).

Research & Branding Group

Дослідження проводилося компанією R&B в період з 22 квітня по 2 травня 2017 року серед 1801 осіб по всій території України за винятком Криму та ОРДЛО. Помилка вибірки склала 2,4% при рівні довірчої ймовірності Р=0,95.

Детальніше про підготовку України до пісенного конкурсу читайте в матеріалі "Місяць до Євробачення-2017: бюджети та карети, Джамала і Проскурня" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".