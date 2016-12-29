Полковнику ЗСУ Без'язикову повідомили про підозру у державній зраді

У СБУ заявляють про неспростовні докази винуватості офіцера.

Полковника ЗСУ Івана Без'язикова звинувачують у державній зраді Hromadske.ua

Полковнику Збройних Сил Українислідчі Служби безпеки України за погодженням із працівниками Генеральної прокуратури України повідомили про підозру у державній зраді, повідомляють у прес-службі СБУ.

Даний злочин класифікується за частиною 1 ст. 111 КК України.

"У Служби є неспростовні докази (покази свідків і оперативно-технічні матеріали) того, що зрадник співпрацював з розвідувальними структурами бойовиків, які підконтрольні російським спецслужбам, і навіть займав там одну з керівних посад", - зазначив заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков.

Співробітники СБУ також оприлюднили запис переговорів Без'язикова з бойовиками.

Нагадаємо, СБУ затримала Без'язикова у Києві 13 грудня. За даними слідства, опинившись у полоні, офіцер прийняв від співробітника російських спецслужб пропозицію про співпрацю. В його обов'язки входили збір, обробка та узагальнення інформації про сили АТО. Підозрюваний неодноразово виїжджав у російський Ростов-на-Дону, де отримував вказівки від російських силовиків. Серед терористів Без'язиков був відомий під прізвиськами "Луїз", "Дядя Ваня", "Полковник", "Іван Миколайович".

Полковник ЗСУ Іван Без'язиков потрапив у полон "ДНР" у серпні 2014 року, і був звільнений 5 липня. Як повідомляла перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, СБУ провела цілу спецоперацію з пошуку та звільненню офіцера.