Політолог розповів, чому 2 травня в Одесі обійшлося без ексцесів

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За словами Золотарьова, ситуація 2 травня в Одесі в 2017 році у порівнянні з минулим та позаминулим роками істотно відрізнялася.

Вперше після трагічних подій 2 травня 2014 року травневі свята у Одесі пройшли без серйозних ексцесів. Ситуацію вдалося втримати під контролем завдяки злагодженій роботі правоохоронців та чіткій і жорсткій позиції Голови Одеської ОДА Максима Степанова, який у цей день особисто перебував у епіцентрі подій та координував роботу силовиків. Про це пише політолог Андрій Золотарьов у своєму блозі на " Главком ".

"Після подій 2 травня 2014 року в Одесі травневі свята в Україні кожен раз пов'язані з тривожними очікуваннями в суспільстві щодо того, чи вдасться не допустити чергової серії провокацій. Варто зауважити, що у цьому році здійснити сценарій провокацій та зіткнень і таким чином розхитати обстановку в Одесі не вдалося - чітко спрацювали правоохоронні органи. Важливим фактором стало і те, що ситуація була під постійним контролем Голови Одеської ОДА Максима Степанова. Він зробив все можливе, щоб заспокоїти громадськість ще напередодні цієї трагічної дати. Судячи з повідомлень ЗМІ, він постійно був у епіцентрі подій і, очевидно, його особиста присутність у цей день на вулицях Одеси також вплинула", - зазначає політолог.

За словами Золотарьова, ситуація 2 травня в Одесі в 2017 році у порівнянні з минулим та позаминулим роками істотно відрізнялася.

"Раніше керівники області в ці дні публічно займалися самопіаром, а по суті самоусувається від контролю за ситуацією і вирішення питань безпеки в місті. Звідси численні провокації, зіткнення на вулицях міста і так далі. Цього року губернатор чітко окреслив жорстку позицію щодо можливих порушень закону і грамотно скоординував роботу силовиків. Як результат - серйозних ексцесів в місті не відбулося", - підкреслив він.

Золотарьов також звернув увагу на те, що Степанов лише за тиждень до 2 травня отримав своїх заступників, у тому числі і заступника, який курує роботу силовиків.

"Загалом, те, що голова Одеської ОДА чітко демонструє свою проукраїнську позицію - починаючи з питання перейменування вулиць в Одесі і закінчуючи забезпеченням правопорядку та недопущенням провокацій у місті 2 травня, дає підстави вважати, що "проросійський" фактор в регіоні матиме все менший вплив, оскільки на чітку позицію губернатора в будь-якому випадку будуть орієнтуватися і місцеві еліти", - вважає політолог.