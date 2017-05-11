Політику окупаційних адміністрацій в ОРДЛО визначає Сурков – розслідування Reuters

Сурков призначає на посади в Донецьку і Луганську і регулярно зустрічається зі своїми підопічними.

Журналісти західного агентства отримали докази ролі Суркова в окупованому Донбасі Открытая Россия

Помічник російського президентавизначає внутрішню політику промосковської адміністрації в окупованих Росією районах Донецької і Луганської областей і вирішує, хто яку посаду в ній займе.

Три людини, які займали високі посади в сепаратистських структурах, докладно розповіли Рейтер, як Сурков контролює ситуацію на місцях допомогою спеціально відібраних довірених осіб, які регулярно доповідають йому про стан справ, як він використовував помічників для організації "виборів" і працював над створенням структур окупаційної адміністрації, які виконують бажання Москви.

"Будь-який дзвінок з Москви... розцінювався як дзвінок з канцелярії самого Господа Бога і не обговорювся, приймався до виконання негайно", - сказав Олексій Олександров, один з лідерів "російської весни" в Донецьку, який згодом виїхав звідти. Два інших видних сепаратиста підтвердили цю інформацію, але відмовилися бути названими.

Всі троє повідомили, що Москва поступово змусила піти більшість лідерів 2014 року, погрожуючи їм смертю і позбавленням волі.

"Спочатку ми були дещо наївними, думали, що дядьки в Москві може просто не розуміють, що тут відбувається, коли нас, місцевих, тут гнобили московські товариші, але ось через два-три роки, а я останній раз спілкувався з Сурковим в листопаді (2016 року), я зрозумів, що всі все розуміли, і просто хотіли, щоб ми заткнулися", - сказав один з трьох колишніх лідерів сепаратистів.

Всі троє говорять, що Сурков зіграв ключову роль у призначенні Олександра Захарченко лідером угруповання "ДНР" після зустрічі в Кремлі. У той час донецьких сепаратистів очолювали дві людини, які називали себе добровольцями з Росії. Колишній журналіст вкрай правих поглядів Олександр Бородай був "прем'єр-міністром ДНР", а Ігор Стрєлков, який говорив про себе як про колишнього співробітника ФСБ, командував збройними людьми. Після того, що Олександров назвав усною вказівкою з кабінету Суркова, Бородай і Стрєлков тихо пішли у відставку, щоб Захарченко міг взяти на себе повноваження.

Члени команди Суркова не називали нікому в Донецьку своїх справжніх імен, використовуючи замість них позивні. У відповідь на питання про те, звідки він знає, що вони працювали на Суркова, Олександров сказав: "Та вони і не приховували цього. Гучно при першому зручному випадку заявляли".

П'ять джерел, у тому числі наближене до адміністрації президента РФ, і інший, який працював з Сурковим в Кремлі, сказали, що той регулярно зустрічається з лідерами сепаратистів як на окупованій території, так і на Росії.

Нагадаємо, що в листопаді 2016 року голова СБУ Василь Грицак підтвердив, що українські хакери з організації "КиберХунта" дійсно здобули дані листування з електронної пошти адміністратора помічника президента РФ Владислава Суркова, які свідчать про агресію РФ проти України.