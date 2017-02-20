Поліція звільнила затриманих під час протестів у Києві

Коханівський перебував у Деснянському райвідділі поліції.

Коханівський вийшов на волю Facebook/ Ігор Мосійчук

Комбата "ОУН" Миколи Коханивскго, затриманого під часв центрі Києва, випустили з Деснянського райвідділу.

"Слава Богу, Миколи вже звільнили", – написав народний депутат від Радикальної партії Андрій Лозовий на своїй сторінці в Facebook пізно ввечері в неділю, 19 лютого.

Пізніше його однопартієць Ігор Мосійчук повідомив, що поліція звільнила всіх затриманих активістів. Він також опублікував фотографію Коханівського на порозі Деснянського райвідділу. Раніше повідомлялося, що затриманих доставили до Шевченківського відділення поліції Києва.

Як повідомлялося, увечері 19 лютого прихильники блокади ОРДЛО встановили намет на розі вулиць Інститутської і Банкової в Києві, а також вступили в сутичку з поліцією.

Поліція затримала п'ятьох учасників протестів, в тому числі, комбата "ОУН" Миколу Коханівського. Близько 10 осіб постраждали під час зіткнень.

У поліції повідомили, що ситуація в центрі міста стабілізувалася, сутички протестувальників з правоохоронцями припинилися.

Детальніше про значення і наслідки транспортної блокади ОРДЛО читайте в статті Оксани Сироїд "Скальпель" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".