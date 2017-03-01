Поліція знайшла нові суїцидальні групи в соцмережах

Куратори вимагають від підлітків пропадати на добу, або перебігати автотрасу.
До нових "квестів" зловмисників відносяться зникнення підлітка на добу за місцем проживання або навчання без всякого попередження про себе. "З початку року в поліцію надійшло 744 заяви про зникнення підлітків. 670 з них були оперативно знайдені поліцейськими", - повідомили в поліції.
"Ще одна небезпечна" розвага "- раптове перебігання дороги перед транспортними засобами. З початку 2017 жертвами таких" розваг "вже стали 376 дітей у віці до 18 років, які постраждали 332 дорожньо-транспортних пригодах. В результаті ДТП 11 дітей загинули, ще 365 - отримали травми ", - додали в прес-службі.
Поліція встановила групу дітей, яка найбільш вразлива до діяльності так званих "груп смерті" в соціальних мережах - це категорія підлітків у віці 13-17 років. Переважно це діти з не зовсім благополучних сімей, повідомляє прес-служба Нацполиции.
Зараз оперативники кіберполіції разом з працівниками поліцейських підрозділів ювенальної превенції виявляють дітей під час проходження ними "квестів". Кілька підлітків вдалося врятувати буквально в кроці від фінального "завдання" - самогубства.
У Нацполиції батьків закликали уважно стежити за дітьми і відстежувати можливу участь дитини в суїцидальних інтернет-спільнотах.
"Так звані" куратори "виявляють у соцмережах сторінки підлітків, які з тих чи інших причин перебувають у депресивному стані. Тому через систему так званих" квестів "(завдань з обов'язковим заподіянням собі тілесних ушкоджень або заподіянням болю) зловмисники за допомогою методик нейролінгвістичного програмування, погроз чи шантажу намагаються довести дітей до суїциду ", - інформують в поліції.
Як повідомлялося, полиция затримала двох українських адміністраторів так званий "груп смерті" "синіх китів", які через соціальні мережі переконували підлітків вчинити самогубства. Проте за даними ЗМІ, їх згодом відпустили.DT.UA