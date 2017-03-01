Поліція знайшла нові суїцидальні групи в соцмережах

Куратори вимагають від підлітків пропадати на добу, або перебігати автотрасу.

Поліція знайшла нові "групи смерті"

Адміністратори груп смерті" придумують нові флешмоби, щоб схилити підлітків до самогубства , повідомила прес-служба Нацполиции.

До нових "квестів" зловмисників відносяться зникнення підлітка на добу за місцем проживання або навчання без всякого попередження про себе. "З початку року в поліцію надійшло 744 заяви про зникнення підлітків. 670 з них були оперативно знайдені поліцейськими", - повідомили в поліції.

"Ще одна небезпечна" розвага "- раптове перебігання дороги перед транспортними засобами. З початку 2017 жертвами таких" розваг "вже стали 376 дітей у віці до 18 років, які постраждали 332 дорожньо-транспортних пригодах. В результаті ДТП 11 дітей загинули, ще 365 - отримали травми ", - додали в прес-службі.

Поліція встановила групу дітей, яка найбільш вразлива до діяльності так званих "груп смерті" в соціальних мережах - це категорія підлітків у віці 13-17 років. Переважно це діти з не зовсім благополучних сімей, повідомляє прес-служба Нацполиции.

Зараз оперативники кіберполіції разом з працівниками поліцейських підрозділів ювенальної превенції виявляють дітей під час проходження ними "квестів". Кілька підлітків вдалося врятувати буквально в кроці від фінального "завдання" - самогубства.

У Нацполиції батьків закликали уважно стежити за дітьми і відстежувати можливу участь дитини в суїцидальних інтернет-спільнотах.

"Так звані" куратори "виявляють у соцмережах сторінки підлітків, які з тих чи інших причин перебувають у депресивному стані. Тому через систему так званих" квестів "(завдань з обов'язковим заподіянням собі тілесних ушкоджень або заподіянням болю) зловмисники за допомогою методик нейролінгвістичного програмування, погроз чи шантажу намагаються довести дітей до суїциду ", - інформують в поліції.

Як повідомлялося, полиция затримала двох українських адміністраторів так званий "груп смерті" "синіх китів", які через соціальні мережі переконували підлітків вчинити самогубства. Проте за даними ЗМІ, їх згодом відпустили.