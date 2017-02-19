Поліція затримала п'ятьох учасників протестів у центрі Києва

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Коханівського та інших затриманих відвезли до Шевченківського райвідділу столиці.

Учасники протесту перемістилися на Майдан Незалежності Єгор Соболєв / Facebook

Під час акцій протесту в Києві ввечері в неділю, 19 лютого, поліція затримала комбата "ОУН" Миколу Коханівського та ще кількох активістів. Затриманих доправили до Шевченківського райвідділу.

Як повідомляє "Гордон", у затриманні брав участь голова столичної патрульної поліції Юрій Зозуля.

Начальник Київської поліції Андрій Крищенко в ефірі Hromadske.ua повідомив про затримання п'ятьох осіб.

"П'ятеро осіб затримано, є постраждалий поліцейський, у нього серйозні травми", – уточнив Крищенко.

Народний депутат від "Самопомочи" Семен Семенченко, у свою чергу, заявив, що поліція безпідставно застосувала фізичну силу до учасників акції, зокрема, до народного депутата Єгора Соболєва.

"Кілька поранених. Один майданівець, 38-я сотня. Розбили голову, а він просто прийшов на річницю Майдану. Побили Єгора Соболєва", – написав Семенченко на свій сторінці у Facebook.

Частина учасників протестів під Адміністрацією президента рушили вниз по вулиці Грушевського у бік Майдану Незалежності.

Протестувальники досягли Європейської площі, прорвали огорожі правоохоронців на шляху до Майдану Незалежності.

Поліцейські намагаються стримати протестувальників біля готелю "Дніпро" на Європейській площі.

Як повідомлялося, увечері 19 лютого прихильники блокади ОРДЛО встановили намет на розі вулиць Інститутської та Банкової, а також вступили в сутичку з поліцією.

Учасники акції спочатку поводилися мирно, обмежуючись репліками на адресу співробітників поліції та бійців Нацгвардії. Близько 19:20 активісти намагалися зламати загородження і пройти на Банкову, правоохоронці їм перешкоджали. Близько 19:30 на Банкову прибуло підкріплення поліції.

Детальніше про значення і наслідки транспортної блокади ОРДЛО читайте в статті Оксани Сыроид "Скальпель" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".