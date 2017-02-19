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Поліція затримала п'ятьох учасників протестів у центрі Києва

19 лютого в 20:49

Коханівського та інших затриманих відвезли до Шевченківського райвідділу столиці.

Киев протесты
Учасники протесту перемістилися на Майдан Незалежності
Єгор Соболєв / Facebook
Під час акцій протесту в Києві ввечері в неділю, 19 лютого, поліція затримала комбата "ОУН" Миколу Коханівського та ще кількох активістів. Затриманих доправили до Шевченківського райвідділу.

Як повідомляє "Гордон", у затриманні брав участь голова столичної патрульної поліції Юрій Зозуля.

Начальник Київської поліції Андрій Крищенко в ефірі Hromadske.ua повідомив про затримання п'ятьох осіб.

"П'ятеро осіб затримано, є постраждалий поліцейський, у нього серйозні травми", – уточнив Крищенко.

Народний депутат від "Самопомочи" Семен Семенченко, у свою чергу, заявив, що поліція безпідставно застосувала фізичну силу до учасників акції, зокрема, до народного депутата Єгора Соболєва.

"Кілька поранених. Один майданівець, 38-я сотня. Розбили голову, а він просто прийшов на річницю Майдану. Побили Єгора Соболєва", – написав Семенченко на свій сторінці у Facebook.

Частина учасників протестів під Адміністрацією президента рушили вниз по вулиці Грушевського у бік Майдану Незалежності.

Протестувальники досягли Європейської площі, прорвали огорожі правоохоронців на шляху до Майдану Незалежності.

Поліцейські намагаються стримати протестувальників біля готелю "Дніпро" на Європейській площі.

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Як повідомлялося, увечері 19 лютого прихильники блокади ОРДЛО встановили намет на розі вулиць Інститутської та Банкової, а також вступили в сутичку з поліцією.

Учасники акції спочатку поводилися мирно, обмежуючись репліками на адресу співробітників поліції та бійців Нацгвардії. Близько 19:20 активісти намагалися зламати загородження і пройти на Банкову, правоохоронці їм перешкоджали. Близько 19:30 на Банкову прибуло підкріплення поліції.

Детальніше про значення і наслідки транспортної блокади ОРДЛО читайте в статті Оксани Сыроид "Скальпель" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , DT.UA , Гордон , Hromadske.ua ,
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Теги блокада ОРДЛО Київ Інститутська Банкова протести Семенченко Соболєв
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