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Поліція затримала адміністраторів суїцидальних груп у соцмережах

24 лютого в 23:35

Затримані заявили, що "експериментували зі свідомістю людей".

Дети в соцсети
Затримані адміністратори підліткових суїцидальних груп Вконтакте
imhacking.net
Поліція затримала двох адміністраторів підліткових суїцидальних груп в соціальних мережах, про це повідомив Hromadske.ua голова Національної поліції України Сергій Князєв.

"Вони дають показання, що експериментували зі свідомістю людей", - сказав глава Нацполіції.

Він повідомив, що проводять "заходи щодо затримання і допиту адміністраторів груп "Синіх китів" і "Рожевих Фей".

"Провели обшуки і зібрали докази. Ведемо консультації з генпрокуратурою (процесуальним керуючим у справі) щодо можливого затримання у справі", - повідомив Князєв.

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Як повідомлялося, українська кіберполіція виявила в соцмережах групи, в яких дітей схиляють до самогубства.

За матеріалами: Hromadske.ua
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Теги поліція Київ затримання суїцид соцмережі обшук докази генпрокуратура самогубство діти
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