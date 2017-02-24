Поліція затримала адміністраторів суїцидальних груп у соцмережах

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Затримані заявили, що "експериментували зі свідомістю людей".

Затримані адміністратори підліткових суїцидальних груп Вконтакте imhacking.net Поліція затримала двох адміністраторів підліткових суїцидальних груп в соціальних мережах, про це повідомив Hromadske.ua голова Національної поліції України Сергій Князєв.

"Вони дають показання, що експериментували зі свідомістю людей", - сказав глава Нацполіції.

Він повідомив, що проводять "заходи щодо затримання і допиту адміністраторів груп "Синіх китів" і "Рожевих Фей".

"Провели обшуки і зібрали докази. Ведемо консультації з генпрокуратурою (процесуальним керуючим у справі) щодо можливого затримання у справі", - повідомив Князєв.

Як повідомлялося, українська кіберполіція виявила в соцмережах групи, в яких дітей схиляють до самогубства.