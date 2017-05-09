Топ Новини
<
>

Поліція заблокувала офіс ОУН у Києві

9 травня в 10:37

Радикалів утримують від активних дій в центрі Києва.

< >
123_17 < >
Фото Цензор.нет

Офіс Організації українських націоналістів на вулиці Івана Мазепи в Києві заблоковано великою кількістю правоохоронців. Група співробітників МВС у спецспорядженні увійшла в під'їзд будинку, повідомляє Цензор.net.

Офіс знаходиться неподалік від Площі Слави, де відбуваються офіційні урочистості з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а також на шляху прямування колони "Безсмертного полку", який члени ОУН раніше закликали розігнати.

З вікна офісу організації розмахують прапорами, також була кинута димова шашка. На місці працює слідчо-оперативна група.

Читайте також: У Нацполіції готуються до можливих провокацій під час "Євробачення"

Раніше російських учнів вигнали на репетицію акції "Безсмертний полк". У мережі з'явилися фотографії з різних регіонів.

 

За матеріалами: Цензор.нет
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.49
EUR 28.94
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...