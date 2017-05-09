Поліція заблокувала офіс ОУН у Києві

Радикалів утримують від активних дій в центрі Києва.

Офіс Організації українських націоналістів на вулиці Івана Мазепи в Києві заблоковано великою кількістю правоохоронців. Група співробітників МВС у спецспорядженні увійшла в під'їзд будинку, повідомляє Цензор.net.

Офіс знаходиться неподалік від Площі Слави, де відбуваються офіційні урочистості з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а також на шляху прямування колони "Безсмертного полку", який члени ОУН раніше закликали розігнати.

З вікна офісу організації розмахують прапорами, також була кинута димова шашка. На місці працює слідчо-оперативна група.

Раніше російських учнів вигнали на репетицію акції "Безсмертний полк". У мережі з'явилися фотографії з різних регіонів.