Поліція забезпечує правопорядок у центрі Києва

У місті посилено заходи безпеки під час публічних заходів у День перемоги над нацизмом

У центрі Києва біля Арсенальної площі почала формуватися колона учасників акції "Безсмертний полк". Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зараз у колоні до 100 осіб. Вони тримають в руках фотографії учасників Другої світової війни і червоні гвоздики. В районі проведення акції спостерігається дуже велика кількість правоохоронців, які використовують металошукачі, а також перевіряють сумки та рюкзаки.

У той же час з верхніх вікон офісу ОУН націоналісти увімкнули патріотичну музику. Вхід в будівлю заблокований поліцією. Повідомляється, що правоохоронці перешкоджають виходу учасників ОУН під час проходження по вулиці учасників акції "Безсмертний полк".

Годиною раніше на площі біля метро "Арсенальна" була невелика сутичка. Бійку викликала словесна перепалка між чоловіком і жінкою, яка тримала фотографії учасників Другої світової війни. Бійку оперативно припинили поліцейські.

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Країни ЄС відзначили День перемоги у Другій світовій війні в Європі. У деяких країнах День перемоги 8 травня замість 9-го почали святкувати порівняно недавно.