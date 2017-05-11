Поліція викликає на допит авторів фільму-розслідування про смерть Шеремета для перевірки фактів

Правоохоронці вирішили перевірити факти з фільму-розслідування, а також допитати екс-співробітника СБУ.

МВС викликає на допит авторів документального фільму про вбивство Шеремета та екс-співробітника СБУ RFERL.org

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що поліція викличе авторів документального фільму-розслідування про, а також екс-співробітника СБУ Ігоря Устименка. Таке рішення було прийнято згодом наради слідчої групи, яка займається справою вбивства Шеремета, повідомляє " Українська правда ".

Серед іншого, авторам фільму вдалося ідентифікувати автомобіль Skoda, який зафіксували камери зовнішнього спостереження неподалік від місця проживання загиблого журналіста. Автомобіль зареєстрований на ім'я Наталії Зарецької. Проте на місце інциденту на цій Skoda приїжджав Ігор Устименко, який, як вдалося з'ясувати журналістам, як мінімум до 2014 року працював у СБУ. Він також був помічений біля будинку Шеремета в ніч напередодні вбивства.

Ні Зарецька, ні Устименко не змогли відповісти на питання журналістів. У СБУ від коментарів з цього питання відмовилися.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в результаті підриву автомобіля. Вибух стався о 7:45 ранку, коли журналіст виїхав з дому і проїхав кілька десятків метрів, на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві.

У лютому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що слідство встановило людей, які могли бути причетні до вбивства Шеремета, а також можливих свідків злочину. У той же час, начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко повідомив, що повідомлення про підозру поки нікому не вручено.