Поліція відпустила адміністраторів суїцидальних "груп смерті" — ЗМІ

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Дані зловмисники не довели до самогубства жодного підлітка.

Поліція відпустила адміністраторів груп "синій кит"

Поліцейські відпустили раніше затриманих адміністраторів так званих, які через соціальні мережі переконували підлітків чинити самогубства, повідомило джерело в Національній поліції.

"У нас немає потерпілої сторони, відповідно, ми не можемо їм інкримінувати жодну статтю кримінального кодексу. Довелося відпустити їх на свободу", - повідомило джерело, передає "Цензор.нет".

Наголошується, що до вечора на місцях проживання "кураторів", які намагалися довести дітей до суїциду, проводилися обшуки і допити. Також відомо, що дані зловмисники досі не довели до самогубства жодного підлітка.

Аналізуючи діяльність зазначених груп, кіберполіція встановила постійних учасників таких спільнот, які реєструються з території України.

У зв'язку з цим кіберполіція звертається до батьків та усіх не байдужих із проханням бути пильними, при можливості – перевірити облікові записи ваших дітей, чи не зареєстровані вони під зазначеними у списку іменами.