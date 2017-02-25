Поліція відпустила адміністраторів суїцидальних "груп смерті" — ЗМІ

Дані зловмисники не довели до самогубства жодного підлітка.
"У нас немає потерпілої сторони, відповідно, ми не можемо їм інкримінувати жодну статтю кримінального кодексу. Довелося відпустити їх на свободу", - повідомило джерело, передає "Цензор.нет".
Наголошується, що до вечора на місцях проживання "кураторів", які намагалися довести дітей до суїциду, проводилися обшуки і допити. Також відомо, що дані зловмисники досі не довели до самогубства жодного підлітка.
Аналізуючи діяльність зазначених груп, кіберполіція встановила постійних учасників таких спільнот, які реєструються з території України.
У зв'язку з цим кіберполіція звертається до батьків та усіх не байдужих із проханням бути пильними, при можливості – перевірити облікові записи ваших дітей, чи не зареєстровані вони під зазначеними у списку іменами.
Цензор.нет