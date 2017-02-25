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Поліція відпустила адміністраторів суїцидальних "груп смерті" — ЗМІ

25 лютого в 14:34

Дані зловмисники не довели до самогубства жодного підлітка.

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Поліція відпустила адміністраторів груп "синій кит"
Поліцейські відпустили раніше затриманих адміністраторів так званих "груп смерті" "синіх китів", які через соціальні мережі переконували підлітків чинити самогубства, повідомило джерело в Національній поліції.

"У нас немає потерпілої сторони, відповідно, ми не можемо їм інкримінувати жодну статтю кримінального кодексу. Довелося відпустити їх на свободу", - повідомило джерело, передає "Цензор.нет".

Наголошується, що до вечора на місцях проживання "кураторів", які намагалися довести дітей до суїциду, проводилися обшуки і допити. Також відомо, що дані зловмисники досі не довели до самогубства жодного підлітка.

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Аналізуючи діяльність зазначених груп, кіберполіція встановила постійних учасників таких спільнот, які реєструються з території України.

У зв'язку з цим кіберполіція звертається до батьків та усіх не байдужих із проханням бути пильними, при можливості – перевірити облікові записи ваших дітей, чи не зареєстровані вони під зазначеними у списку іменами.

 

За матеріалами: Цензор.нет
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Теги підліток самогубство поліція
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