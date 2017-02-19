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Поліція відкрила кримінальну справу за фактом травмування спіробітників під час протестів у Києві

19 лютого в 23:19

У столичній поліції повідомили, що в одного з патрульних зламані пальці руки.

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Два співробітники поліції отримали травми під час зіткнень з протестувальниками
Кадр/YouTube
За фактом нанесення травм співробітникам поліції під час зіткнень правоохоронців із прихильниками блокади ОРДЛО у центрі Києва в неділю, 19 лютого, відкрито кримінальне провадження,

ДО ЄРДР внесено відомості за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, повідомляє прес-служба столичної поліції.

Раніше в ГУ НПУ в Києві заявили, що під час зіткнень постраждала спіробітник патрульної поліції: у неї зламані пальці руки. За словами начальника столичної поліції Андрія Крищенко, один поліцейський отримав серйозні травми.

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Як повідомлялося, увечері 19 лютого прихильники блокади ОРДЛО встановили намет на розі вулиць Інститутської і Банкової в Києві, а також вступили в сутичку з поліцією.

Поліція затримала п'ятьох учасників протестів, в тому числі, комбата "ОУН" Миколу Коханівського. Близько 10 осіб постраждали під час зіткнень.

У поліції повідомили, що ситуація в центрі міста стабілізувалася, сутички протестувальників з правоохоронцями припинилися.

Детальніше про значення і наслідки транспортної блокади ОРДЛО читайте в статті Оксани Сироїд "Скальпель" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги блокада ОРДЛО Київ Інститутська Банкова протести поліція
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