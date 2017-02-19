Поліція відкрила кримінальну справу за фактом травмування спіробітників під час протестів у Києві

У столичній поліції повідомили, що в одного з патрульних зламані пальці руки.
ДО ЄРДР внесено відомості за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, повідомляє прес-служба столичної поліції.
Раніше в ГУ НПУ в Києві заявили, що під час зіткнень постраждала спіробітник патрульної поліції: у неї зламані пальці руки. За словами начальника столичної поліції Андрія Крищенко, один поліцейський отримав серйозні травми.
Як повідомлялося, увечері 19 лютого прихильники блокади ОРДЛО встановили намет на розі вулиць Інститутської і Банкової в Києві, а також вступили в сутичку з поліцією.
Поліція затримала п'ятьох учасників протестів, в тому числі, комбата "ОУН" Миколу Коханівського. Близько 10 осіб постраждали під час зіткнень.
У поліції повідомили, що ситуація в центрі міста стабілізувалася, сутички протестувальників з правоохоронцями припинилися.
Детальніше про значення і наслідки транспортної блокади ОРДЛО читайте в статті Оксани Сироїд "Скальпель" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA