Поліція відкрила кримінальну справу через виявлену під Чонгаром зброю

ДО ЄРДР внесено відомості про незаконне поводження зі зброєю. Правда, закону про обіг зброї та боєприпасів в Україні немає.

У поліції пообіцяли перевірити вилучені під Чонгаром автомати

Слідче відділення Генічеського райвідділу Головного управління Національної поліції У Херсонській області відкрило кримінальне провадження за фактом виявленого і вилученої зброї та боєприпасів в районі

Як повідомили в прес-службі відомства, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по 1 ч. ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами).

З вилученими предметами, схожими на зброю і боєприпаси, будуть проведені криміналістична, балістична і вибухотехнічна експертизи.

Нагадаємо, в ніч на 13 квітня в селищі Чонгар Херсонської області, що знаходиться поблизу адмінкордону України з окупованим Кримом, озброєні особи захопили базу кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебіджихана, використовуючи стрілецьку зброю і броньований транспорт.

В подальшому з'ясувалося, що інцидент виник в результаті конфлікту між бійцями кримськотатарського батальйону і військовослужбовцями ЗСУ.

Читайте подробиці інциденту під Чонгаром в матеріалі "Захоплення" бази кримськотатарського батальйону в Чонгарі: головне.