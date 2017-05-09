Поліція в Києві затримала двох людей за банер з георгієвською стрічкою

Начальник поліції столиці розповів про інші відібрані правоохоронцями стрічки.

Поліція затримала двох людей за спробу розгорнути банер з георгієвською стрічкою. Оксана Блищик / Facebook

У центрі Києва поліція затримала двох людей, які намагалися розгорнути банер із зображенням георгієвської стрічки.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" сказав начальний Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

"Ситуація досить спокійна на станції метро "Арсенальна". Поліція займається контрольними заходами. Було затримано двох осіб, які намагалися розгорнути банер з георгіївськими стрічками, їх затримано та буде доставлено в районне управління, і ми будемо надавати правову оцінку їх діям", - заявив він.

Він також розповів, що що у деяких літніх людей вилучили кілька георгіївських стрічок і провели для них роз'яснювальну роботу.

Нагадаємо, що в Україні сьогодні відзначають День перемоги над нацизмом. Це державне свято з'явилося в результаті прийняття 9 квітня 2015 Верховною Радою України. Цього року воно вже відзначилося випадками сутичок. Зокрема, у Запоріжжі на День перемоги сталася сутичка біля мерії. Учасники акції "Безсмертний полк" принесли з собою заборонений в Україні прапор СРСР, чим розлютили патріотично налаштованих активістів. Сході інциденти сталися в Харкові і Одесі.

Стежте за перебігом подій у Києві в День перемоги над нацизмом в онлайн-трансляції на DT.UA.