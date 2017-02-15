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Поліція Києва перейде на посилений варіант несення служби

15 лютого в 06:52

У столиці 18 – 22 лютого правоохоронці будуть перевіряти документи та особисті речі перехожих.

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Поліція посилить чергування на вулицях Києва
Uncleroo / Depositphotos
У Києві поліція посилить заходи з охорони правопорядку в рамках днів пам'яті Героїв Небесної сотні 18 – 22 лютого.

На вулицях Києва в ці дні чергуватимуть близько 6 тисяч співробітників правоохоронних органів, повідомила прес-служба Нацполіції України.

"Поліція планує превентивні заходи: здійснювати перевірку документів, огляд речей, а при необхідності – обмежувати доступ на окремі ділянки", - сказано в повідомленні.

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Також повідомляється, що при необхідності в інших регіонах України 18 -22 лютого працюватимуть оперативні штаби, до яких увійдуть представники поліції, Національної гвардії, ДСНС, а також місцевої влади.

За матеріалами: DT.UA
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