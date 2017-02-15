Поліція Києва перейде на посилений варіант несення служби

У столиці 18 – 22 лютого правоохоронці будуть перевіряти документи та особисті речі перехожих.
На вулицях Києва в ці дні чергуватимуть близько 6 тисяч співробітників правоохоронних органів, повідомила прес-служба Нацполіції України.
"Поліція планує превентивні заходи: здійснювати перевірку документів, огляд речей, а при необхідності – обмежувати доступ на окремі ділянки", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що при необхідності в інших регіонах України 18 -22 лютого працюватимуть оперативні штаби, до яких увійдуть представники поліції, Національної гвардії, ДСНС, а також місцевої влади.DT.UA