Поліція Києва перейде на посилений варіант несення служби

У столиці 18 – 22 лютого правоохоронці будуть перевіряти документи та особисті речі перехожих.

Поліція посилить чергування на вулицях Києва Uncleroo / Depositphotos

У Києві поліція посилить заходи з охорони правопорядку в рамках днів пам'яті Героїв Небесної сотні 18 – 22 лютого.

На вулицях Києва в ці дні чергуватимуть близько 6 тисяч співробітників правоохоронних органів, повідомила прес-служба Нацполіції України.

"Поліція планує превентивні заходи: здійснювати перевірку документів, огляд речей, а при необхідності – обмежувати доступ на окремі ділянки", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що при необхідності в інших регіонах України 18 -22 лютого працюватимуть оперативні штаби, до яких увійдуть представники поліції, Національної гвардії, ДСНС, а також місцевої влади.