Поки зарано говорити про смерть зниклих військових – Мотузяник

За словами Мотузяника, для початку потрібно провести впізнання та експертизу.

У Міноборони заявили, що поки рано говорити про смерть зниклих морських піхотинців в зоні АТО Андрій Проць, DT.UA

Бойовики ОРДЛО повідомили про виявлення тіл у військовій формі на маріупольському напрямку в Донбасі, але без експертизи не можна підтвердити, що це тіла трьох морських піхотинців, які зникли 8 січня, заявив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Є заяви сторони про те, що вони знайшли тіла у військовій формі... Рано говорити, поки не будуть проведені впізнання і експертиза", - сказав Мотузяник сьогодні, 12 січня.

Він підкреслив, що станом на цю хвилину не може ні підтвердити, ні спростувати інформацію поки тіла не будуть повернуті українській стороні.

Раніше ЗМІ повідомили про смерть трьох військовослужбовців, які 8 січня не повернулися до місця розташування підрозділу однієї з військових частин, що виконує завдання поблизу лінії розмежування.