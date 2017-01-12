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Поки зарано говорити про смерть зниклих військових – Мотузяник

12 січня в 13:53

За словами Мотузяника, для початку потрібно провести впізнання та експертизу.

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У Міноборони заявили, що поки рано говорити про смерть зниклих морських піхотинців в зоні АТО
Андрій Проць, DT.UA

Бойовики ОРДЛО повідомили про виявлення тіл у військовій формі на маріупольському напрямку в Донбасі, але без експертизи не можна підтвердити, що це тіла трьох морських піхотинців, які зникли 8 січня, заявив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Є заяви сторони про те, що вони знайшли тіла у військовій формі... Рано говорити, поки не будуть проведені впізнання і експертиза", - сказав Мотузяник сьогодні, 12 січня.

Він підкреслив, що станом на цю хвилину не може ні підтвердити, ні спростувати інформацію поки тіла не будуть повернуті українській стороні.

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Раніше ЗМІ повідомили про смерть трьох військовослужбовців, які 8 січня не повернулися до місця розташування підрозділу однієї з військових частин, що виконує завдання поблизу лінії розмежування.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги військові експертиза Україна смерть
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